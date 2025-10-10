Свадьба с барабанами во дворе МКД в Подмосковье вызвала споры среди жителей

Шумная свадьба с участием более двухсот гостей в балашихинском квартале Лукино спровоцировала споры среди жителей многоквартирных домов. Масштабное торжество с традиционными танцами, хоровым пением и громкой музыкой, перекрывшее проезд автомобилей во двор, заставило соседей искать правовые механизмы воздействия. Юрист Гульназ Измайлова в комментарии для REGIONS разъяснила : даже дневные празднования с культурными корнями могут нарушать законодательство, если превышают установленные нормы шума.

Ключевой критерий, по словам юриста, уровень децибелов, а не время суток или благость повода. Законы о тишине не делают исключений для свадебных обрядов, даже если они отвечают народным традициям и диаспорам. То есть, в контексте кавказской традиции, где танцы демонстрируют силу рода жениха, не отменяет ответственности за соблюдение современных правовых норм.

Дополнительными нарушениями становятся блокировка проезда транспорта и массовое скопление людей, создающее помехи для жильцов.

При этом юрист рекомендует начинать с диалога: вежливая просьба к организаторам снизить громкость музыки или освободить проезд часто решает проблему без конфликтов.

При отсутствии реакции можно пробовать обратиться к закону. То есть нужно вызвать участкового для составления протокола о нарушении общественного порядка или обратиться в местную администрацию для применения мер по правилам благоустройства.

Прецеденты в Балашихе уже были: годом ранее свадебный кортеж с праздничной стрельбой завершил торжество в КПЗ.

Ранее сообщалось, что невесте подсунули ядовитую змею после спора о приданом.