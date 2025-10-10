Свадьба с барабанами во дворе МКД в Подмосковье вызвала споры среди жителей
Юрист Измайлова напомнила о незаконности проведения шумных свадеб во дворе МКД
Шумная свадьба с участием более двухсот гостей в балашихинском квартале Лукино спровоцировала споры среди жителей многоквартирных домов. Масштабное торжество с традиционными танцами, хоровым пением и громкой музыкой, перекрывшее проезд автомобилей во двор, заставило соседей искать правовые механизмы воздействия. Юрист Гульназ Измайлова в комментарии для REGIONS разъяснила: даже дневные празднования с культурными корнями могут нарушать законодательство, если превышают установленные нормы шума.
Ключевой критерий, по словам юриста, уровень децибелов, а не время суток или благость повода. Законы о тишине не делают исключений для свадебных обрядов, даже если они отвечают народным традициям и диаспорам. То есть, в контексте кавказской традиции, где танцы демонстрируют силу рода жениха, не отменяет ответственности за соблюдение современных правовых норм.
Дополнительными нарушениями становятся блокировка проезда транспорта и массовое скопление людей, создающее помехи для жильцов.
При этом юрист рекомендует начинать с диалога: вежливая просьба к организаторам снизить громкость музыки или освободить проезд часто решает проблему без конфликтов.
При отсутствии реакции можно пробовать обратиться к закону. То есть нужно вызвать участкового для составления протокола о нарушении общественного порядка или обратиться в местную администрацию для применения мер по правилам благоустройства.
Прецеденты в Балашихе уже были: годом ранее свадебный кортеж с праздничной стрельбой завершил торжество в КПЗ.
