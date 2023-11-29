Свадебные дроны на передовой: как российские военные нашли применение мирной технике

Спецоперация идет уже почти два года, и чем дальше, тем больше военные переходят на высокие технологии. Боец с позывным Тертый рассказал, как «игрушки» и спортивные агрегаты используют для военных целей.

По словам Тертого, сейчас все переходит на БПЛА. На фронте даже доставка грузов и «подарков» для противника осуществляется беспилотниками. Особенно популярны стали FPV-дроны, то есть квадрокоптеры с камерой. В мирной жизни их используют для съемки свадеб или любых красивых кадров с высоты.

«На передовую привозят и обычные гражданские дроны, мы их называем коммерческими. Но именно FPV-дроны — это новое веяние спецоперации. Изначально на передовой были обычные коммерческие дроны, с которыми проводили разведку, доставляли грузы. А сейчас стали появляться и спортивные коптеры», — отметил Тертый в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как пояснил боец, спортивные модели могут улетать довольно далеко, двигаться быстро, а еще ими очень легко управлять, ведь оператор находится в очках, которые позволяют смотреть на происходящее от первого лица.

«Их в последние месяцы стали много давать украинцам, и наши противники используют спортивное оборудование в своих не слишком гуманных целях. Они вешают на БПЛА что попало и уничтожают наших бойцов. Хотя, конечно, требовать от ВСУ честности не приходится. У нас на некоторых направлениях FPV-дроны тоже используются, но их мало», — подчеркнул солдат.

Такую технику в России пока не собирают, впрочем, как и на Украине, но Запад снабжает ВСУ довольно щедро.

«Мы стараемся сбивать вражеских «птичек». Но нашей стране нужны специалисты, которые смогут собирать современные дроны и будут знать, где найти нужные компоненты, если их еще у нас не производят», — считает Тертый.

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