Свадебные туры в Северную Корею запустили в Москве

В Москве стали доступны свадебные путешествия в Северную Корею по цене от 530 тыс. руб. Организаторы предлагают новобрачным отдых на побережье в городе Расон, брачную церемонию в традициях КНДР, фотосъемку на фоне монументов Пхеньяна и познавательные экскурсии.

В указанную сумму включено оформление виз и оплата авиабилетов или железнодорожных проездных документов. На выбор предлагаются два варианта маршрута: на поезде через Хабаровск или на самолете с пересадкой во Владивостоке.

Важным условием является проведение свадебной церемонии в соответствии с местными обычаями: пара обязана возложить цветы к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в противном случае брак будет признан нелегитимным.

Ранее сообщалось, что жители Венеции выступили против свадьбы миллиардера Джеффа Безоса.