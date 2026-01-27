Свадебный бум – 2026: нижегородские ЗАГСы заполняют «счастливые» даты

Нижегородские ЗАГСы продолжают принимать заявления от пар, желающих пожениться в будущем, 2026 году. На данный момент таких заявлений уже больше семи тысяч, и эта цифра продолжает расти. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Особый ажиотаж вызвали так называемые «красивые» даты, которые молодожены выбирают за их запоминающуюся и гармоничную комбинацию чисел. Абсолютным лидером стала дата 26.06.26, на которую уже записалось более 400 пар. Такое число шесть подряд воспринимается как необычный и счастливый символ.

Наряду с чисто нумерологическим выбором, популярностью пользуются и другие форматы. Дата-палиндром 26.02.26 привлекла 130 пар, а 08.08.26, где две восьмерки ассоциируются с бесконечностью, выбрали уже 270 нижегородских влюбленных. Традиционные для свадеб праздники тоже не остались без внимания: на Красную горку 19 апреля и День семьи, любви и верности 8 июля вступить в брак планируют более ста пар.

Этот повышенный спрос на символичные дни приводит к тому, что графики работы нижегородских Дворцов бракосочетания — Нижегородского, Заречного и Автозаводского — на эти даты заполняются особенно быстро. Например, на красивую дату 26.07.26, куда уже подали заявления около 50 пар, прием документов все еще продолжается.

В итоге календарь 2026 года для нижегородских ЗАГСов формируется под явным влиянием моды на памятные даты. При этом сочетание нумерологической эстетики, традиционных праздников и удобных «зеркальных» чисел создает уникальную картину свадебного бума, который обещает сделать предстоящий год по-настоящему рекордным по количеству торжественных бракосочетаний в регионе.

Ранее сообщалось, что порядка 24 тыс. жителей Московской области воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье».