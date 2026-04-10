Свадебный «продавец» в алкомаркете: что делает белый голубь в Балашихе и как спасти его от неминуемой гибели

Посетители одного из магазинов на улице Ситникова в Балашихе стали свидетелями неожиданной картины: среди витрин с алкогольной продукцией обосновался нарядный белый голубь, явно имеющий породистое происхождение. Фотографии и видео с необычным «продавцом» опубликовал телеграм-канал «Балашухер».

Пернатый гость вел себя на удивление спокойно: не реагировал на шум, не пытался улететь и даже позволял покупателям гладить себя. Сотрудники торговой точки также не стали выдворять непрошеного визитера, который на время превратился в живое украшение интерьера. Очевидцы предположили, что голубь отстал от свадебного кортежа, ведь таких красавцев обычно выпускают молодожены. При этом посетители выразили искреннее беспокойство за судьбу птицы, понимая, что на улице она обречена на гибель.

Тревога жителей оказалась не напрасной. Как пояснил изданию REGIONS зоолог и специалист по редким видам животных Павел Айгишев, для декоративных голубей городская среда — это практически смертный приговор. Эксперт отметил, что свадебные птицы часто получают травмы, теряются и погибают при попытках вернуться к хозяевам. Он уточнил, что возвращаться домой способны только спортивные голуби, но они, как правило, имеют сизый окрас, тогда как декоративные белые особи чаще всего умирают, не долетев до голубятни, поскольку не умеют самостоятельно добывать корм и воду.

Однако Айгишев подчеркнул, что необученные свадебные голуби не всегда обречены — спасти их может только человек. В данном случае дезориентация и неспособность к самозащите играют птице на руку. Специалист посоветовал при обнаружении такого пернатого переместить его в безопасные условия и попытаться пристроить в голубятню либо оставить себе в качестве домашнего питомца. По словам зоолога, голубь — крайне неприхотливая в содержании и кормлении птица, которая не доставит особых хлопот. Выпускать же ее на волю, даже в самом спокойном месте, эксперт категорически не рекомендовал: белое оперение делает птицу легкой добычей для хищников, а особенности экстерьера снижают аэродинамические качества, из-за чего голубь быстро устает.

