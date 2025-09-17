Свечи, цветы и содержание батюшки: на что РПЦ просит жертвовать десятую часть зарплаты
Священник РПЦ Кульпинов призвал россиян поддерживать храмы финансово
Протоиерей Сергей Кульпинов, представитель РПЦ, акцентировал внимание прихожан на их ответственности за материальное обеспечение храмов. Видеозапись заявления священника о важности поддержания религиозных сооружений была опубликована и разошлась в Интернете.
В своем выступлении священнослужитель опирался на установления Ветхого Завета. Он напомнил о древнем правиле, согласно которому верующий должен отдавать десятую часть своих доходов на поддержание Дома Божьего и обеспечение его процветания.
Сергей Кульпинов также подчеркнул, что добровольные взносы необходимы для поддержания благолепия и духовной атмосферы в храмах. По его словам, церковные пожертвования прихожан требуются для украшения церкви цветами и обеспечения свечами. Священник заметил, что без десятины от доходов верующих, он, возможно, будет вынужден искать работу вне церкви, чтобы обеспечить себя средствами к существованию.
Несмотря на конституционное отделение церкви от государства в России, традиция добровольных пожертвований на нужды храмов является законной и широко применяется, что не требует принятия дополнительных законов. Важно отметить, что пожертвования прихожан не облагаются налогами. Кроме того, церковь имеет право заниматься определенными видами коммерческой деятельности.
Обращения к прихожанам с просьбой выделять десятину на нужды церкви звучали и прежде. Тем не менее, решение о том, делать ли пожертвования и какой суммы, каждый гражданин России принимает лично, исходя из своих убеждений и финансовых возможностей.
