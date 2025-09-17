Свечи, цветы и содержание батюшки: на что РПЦ просит жертвовать десятую часть зарплаты

Протоиерей Сергей Кульпинов, представитель РПЦ, акцентировал внимание прихожан на их ответственности за материальное обеспечение храмов. Видеозапись заявления священника о важности поддержания религиозных сооружений была опубликована и разошлась в Интернете.

В своем выступлении священнослужитель опирался на установления Ветхого Завета. Он напомнил о древнем правиле, согласно которому верующий должен отдавать десятую часть своих доходов на поддержание Дома Божьего и обеспечение его процветания.

Сергей Кульпинов также подчеркнул, что добровольные взносы необходимы для поддержания благолепия и духовной атмосферы в храмах. По его словам, церковные пожертвования прихожан требуются для украшения церкви цветами и обеспечения свечами. Священник заметил, что без десятины от доходов верующих, он, возможно, будет вынужден искать работу вне церкви, чтобы обеспечить себя средствами к существованию.

Несмотря на конституционное отделение церкви от государства в России, традиция добровольных пожертвований на нужды храмов является законной и широко применяется, что не требует принятия дополнительных законов. Важно отметить, что пожертвования прихожан не облагаются налогами. Кроме того, церковь имеет право заниматься определенными видами коммерческой деятельности.

Обращения к прихожанам с просьбой выделять десятину на нужды церкви звучали и прежде. Тем не менее, решение о том, делать ли пожертвования и какой суммы, каждый гражданин России принимает лично, исходя из своих убеждений и финансовых возможностей.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали россиян регулярно молиться за власть и начальников.