Свердловская чиновница обошла своего начальника на выборах и отказалась от назначения

В городе Березовском Свердловской области Юлия Маслакова была избрана новым мэром, но попыталась снять себя с должности после победы. Об этом пишет «Газета.Ru» с комментарием председателя Думы уральского горокруга Алексея Горевого.

Граждане выбирали из двух кандидатов: действующего главы города Евгения Писцова и его подчиненной Юлии Маслаковой. Неожиданно последняя набрала больше всего голосов, обойдя начальника. Новости о победе удивили женщину и она попыталась снять себя с должности практически сразу.

Как отметил Горевой, Юлия Олеговна не объяснила свое решение, но и снять ее не могут по закону.

«Отказаться от участия в конкурсе можно только до подведения итогов. На данный момент Юлия Маслакова является избранным главой города. Мы ожидаем принесения ей присяги и вступления в должность в течение 15 дней. Иные действия, на мой взгляд, будут не вполне добросовестными», — отметил собеседник.

При категорическом отказе чиновницы вступить в новую должность будут принимать меры, причем в отношении и действующего мэра и самой Маслаковой. Пока она остается заведующей отделом инвестиционного развития.

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