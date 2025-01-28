Участник шоу «Однажды в России» высказался о голосовании вне Абхазии

Звезда шоу «Однажды в России», аткер Теймураз Тания, в беседе с RT высказался об открытии избирательных участков в России и грядущих президентских выборах в Абхазии.

Тания — актер абхазского происхождения, что подчеркнул в разговоре с журналистами. Он отметил, что ему и многим землякам важно иметь возможность проголосовать в стране и городе проживания. В случае знаменитости — это Россия. Открытие избирательных участков в Москве помогло бы получить голоса абхазцев, что сделало бы выборы полноценными и справедливыми. По словам Тании, чем больше участков — тем лучше.

«Хотелось бы, чтобы мне не пришлось там ехать за 300, за 500 км или за 2000 км. Чтобы отдать свое право, чтобы проголосовать. Поэтому, если эти участки будут где-то поблизости, рядом с людьми, я думаю, все граждане Абхазии с удовольствием проголосуют и сделают свой выбор», — высказался актер.

Напомним, что президентские выборы в Республике Абхазия состоятся 15 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Абхазии письменно обратился к Владимиру Путину.