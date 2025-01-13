Свердловский чиновник попался на выращивании конопли у друга

Начальника отдела земледелия минАПК Свердловской области Игоря Крупского отправили под стражу по решению Ленинского районного суда. Об этом стало известно от пресс-службы суда ТАСС.

Начальника отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства АПК и потребительского рынка отправили под стражу за незаконное производство и сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ). Следствие установило, что чиновник выращивал в квартире друга коноплю. Это выяснили при обыске сотрудники ФСБ. В помещениях обнаружили не меньше сотни горшков с дурман-травой.

Отмечается, что вместе с Крупским в деле три фигуранта. Одного из них вместе с чиновником отправили в СИЗО до 23 февраля. Третьим участником стал мужчина, у которого нашли при обысках 20 пакетиков с запрещенной травой.

Третьему участнику группы, у которого при обысках обнаружили около 20 пакетиков с коноплей, назначили запрет определенных действий по решению суда.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области чиновников заподозрили в махинациях на полмиллиарда рублей.