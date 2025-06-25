Свердловский суд оставил под арестом редактора URA.RU Аллаярова

Свердловской областной суд оставил решение об аресте редактора URA.RU Дениса Аллаярова без изменений, передает ТАСС. Журналист останется в следственном изоляторе (СИЗО).

Напомним, что редактора уральского издания задержали по обвинению в даче взятки бывшему должностному лицу в полиции. Расследование проводится на предмет возможного злоупотребления в рамках профессиональной деятельности.

По версии следствия, Аллаяров дал взятку экс-начальнику уголовного розыска по Екатеринбургу Андрею Карпову, который является его дядей, чтобы получить оперативную сводку для написания эксклюзивных новостей.

Адвокат Аллаярова Анастасия Харисанова назвала его арест необоснованным и заявила о намерении обжаловать это решение. По ее словам, доводы следствия, мотивирующие арест, недостаточно весомы и выглядят как попытка оказать давление.

Юрист также выразила несогласие с проведением судебного заседания в закрытом режиме, подчеркнув, что по закону такие процессы должны проходить в открытом формате, чтобы обеспечить гласность и прозрачность судебного разбирательства.

Защитники намерены оспорить арест в апелляционной инстанции, указывая на нарушение конституционных прав и отсутствие достаточных оснований для ограничения свободы Аллаярова.

Ранее сообщалось, что в Югре против директора нефтекомпании «Каюм нефть» завели дело о неуплате налогов.