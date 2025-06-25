В ХМАО директора нефтекомпании обвиняют в неуплате более 1,8 млрд руб. налогов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) против руководителя нефтекомпании «Каюм нефть» возбудили уголовное дело по обвинению в неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

По версии следствия, мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 199 УК РФ, связанного с уклонением от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Общая сумма неуплаченных налогов составляет более 1,8 млрд руб.

Следственные органы считают, что с января 2019 по апрель 2022 года руководитель компании предоставлял налоговым органам ложные сведения о выполненных работах, осуществляемых фиктивными подрядчиками. Эти действия привели к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль за указанный период.

В ходе следственных мероприятий также был наложен арест на имущество предприятия стоимостью свыше 500 млн руб. Уголовное дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области направила в суд дело о неуплате налогов и сокрытии денежных средств на 90 млн руб. в отношении бывшего учредителя и генерального директора коммерческой организации.