В России могут ввести выплаты военным журналистам в зоне СВО

В РФ могут установить единовременные выплаты в размере от 3 до 5 млн рублей для военных корреспондентов, работающих в особых условиях, в том числе в зоне проведения спецоперации.

Денежные средства будут выплачивать при причинении вреда их жизни или здоровью.

Соответствующее обращение в Минцифры РФ направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

В субботу, 4 января, ВСУ намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю, в котором находились сотрудники СМИ. Это произошло далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.

В результате погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась.

При атаке ВСУ также пострадали журналисты донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Они продолжат лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали дроном российских военкоров в ДНР по предварительному сговору.