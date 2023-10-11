Сверхскорый поезд сошел с рельсов в Индии: погибли люди

По данным издания, во время трагедии, которая случилась на востоке Индии в округе Буксар, что в штате Бихар, погибли не меньше четырех человек. Там сошли 12 вагонов экспресса «Север-Восток».

Пострадало во время инцидента около ста человек. На данный момент причины происшествия не уточняются, всех пострадавших, которые подлежали госпитализации, отправили в больницы.