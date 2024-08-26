Свет отключился в студии украинского ТВ из-за ударов ВС РФ

Во время прямого эфира одного из украинских телеканалов в студии отключился свет из-за ударов ВС РФ, сообщил Telegram-канал Ньюсач/Двач.

Из-за массированных атак российской артиллерии по территории Украины во время телемарафона на одном из каналов национального телевидения в прямом эфире отключился свет.

В Минэнерго Украины заявили, что ситуация со светом сложная, последствия уточняются. Предположительно, в Киевской области также поврежден инфраструктурный объект.

Ранее сообщалось, что в саратовском аэропорте введены временные ограничения из-за последствий атаки украинских беспилотников.