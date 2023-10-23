Светлана Аипова: на уборку снега с момента завершения снегопада в Подмосковье даются сутки

В ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов был затронут вопрос приоритетности и периодичности уборки городских территорий от снега.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что согласно алгоритму, сначала работники убирают входные группы, затем — лестницы и спуски, пешеходные дорожки и подъезды к контейнерным площадкам. После чего переходят к проездам и парковкам, а также детским и спортивным площадкам. При этом по проездам и крупным тротуарам идет специальная снегоуборочная техника.

Отметила руководитель ГУСТ и регламентные сроки выполнения снегоуборочных работ.

«Всего на уборку снега с момента завершения (снегопада — Прим.ред.) даются сутки. На вывоз снега — не более пяти суток», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.