Светлана Аипова назвала лучшие округа Подмосковья по готовности к зимней уборке

Московская область готова к зиме уже на 80%. Об этом в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Руководитель ГУСТ также выделила лучшие округа региона по готовности к зимней уборке. В число «отличников» вошли Чехов и Домодедово — у них стопроцентная степень готовности. Также в передовиках — Луховицы, Зарайск, Серебряные Пруды и другие.

«Критериями, по которым отобрали лучших по подготовке к зимней уборке, стали: исправность техники, заполненность штата дворниками, механизаторами», — добавила Светлана Аипова.

Она также напомнила, что в этом году по всей области прошел единый смотр коммунальной техники. В этом мероприятии был задействован практически весь центральный аппарат ГУСТ.

«В Одинцовском городском округе представили 248 единиц техники, за каждой из них закреплены маршруты. На месте мы насчитали 910 специалистов комплексной уборки и все они имели необходимый инвентарь», — рассказала руководитель ГУСТ региона.

Светлана Аипова также отметила, что в целом в зиму должны войти нормально и с сезонной уборкой справиться без проблем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.