Светлана Аипова рассказала об алгоритме работы коммунальных служб Подмосковья в снегопад

Подробно на схеме работы всех служб в снежные дни руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова доложила на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

«Всего на обслуживании в блоке благоустройства находится 22 390 объектов. Это и дворовые территории, и внутриквартальные проезды, и общественные территории», — рассказала Аипова.

Руководитель ГУСТ региона отметила, что на обслуживании этой зимой будет задействовано почти 3,9 тысячи единиц специализированной техники и более 18 тысяч человек, а также 1425 средств малой механизации. Также она рассказала об алгоритме работы служб в снежные дни.

«Инспекторский состав мониторит прогноз погоды, сообщает в ЦУР и дает команду, что необходимо выдавать задания. Это мы делаем вечером предыдущего дня, для того, чтобы утром все были наготове. В 6 утра выходят дворники и техника. В сложные дни больших снегопадов выход этой техники на линии сопровождает инспекторский состав», — подчеркнула Аипова.

Для контроля за состоянием территории и работой техники используются камеры искусственного интеллекта, установленные на автомобилях инспекторов, а также камеры «Безопасного региона». Они помогают мониторить качество уборки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.