Светлану Лободу нашли в «подземке» на фоне ракетных атак в Дубае

Ракетная атака на Ближний Восток превратила Дубай из города вечного праздника в зону поиска укрытий. Певица Светлана Лобода, оказавшаяся в эпицентре эскалации, была вынуждена сменить роскошные апартаменты на холодный бетон подземного паркинга, передает Super.ru со ссылкой на ее блог.

После информации об атаке в ОАЭ многие поклонники вспомнили, что в этот период в стране находилась певица Светлана Лобода. Артистка долго не выходила на связь, заставив некоторых понервничать. Однако вскоре появилось видео и соцсети звезды обновились. На ролике из импровизированного убежища, заполненного креслами и напуганными людьми, Лобода обратилась к фанатам и показала, что она в порядке.

«Дубай, подземный паркинг. Весело», — высказалась украинская певица.

На кадрах видно, что привычный лоск ОАЭ испарился под звуки взрывов, а технические помещения стали единственным спасением для звездных резидентов. Сама блондинка, судя по тону, старается сохранять спокойствие.

Атмосферу паники в элитных кварталах подтверждают и другие знаменитости. Стефания Маликова (дочь Дмитрия Маликова) сообщила о ночных сиренах и зареве пожаров, которые были видны прямо из окон высоток. Пока системы безопасности рвут тишину курортного мегаполиса, селебрити делятся кадрами работы ПВО и признаются в охватившем их страхе. Дубайский глянец окончательно треснул: теперь главной ценностью для миллионеров стали не виды на Бурдж-Халифу, а наличие крепких стен и глубокого подвала.

Ранее сообщалось, что на фоне обострений билеты из Омана в Москву подорожали до 20 тысяч евро.