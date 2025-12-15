Светлой «пчелки» больше нет: теракт в Сиднее унес жизнь дочки русскоговорящих эмигрантов

Семейный праздник Хануки в Сиднее обернулся трагедией для семьи русскоговорящих эмигрантов из Одессы, узнал канал RT . Среди шести погибших в результате теракта оказалась десятилетняя Матильда, которую близкие ласково называли «пчелкой» за ее светлый и веселый нрав.

Как сообщают знакомые семьи, в роковой день, который стал ее десятым днем рождения, девочка пришла на праздник вместе с родителями, Михаилом и Валентиной, и младшей шестилетней сестрой Саммой. В момент нападения Матильда играла с животными и не успела найти укрытие. Ее младшая сестра, находившаяся рядом, чудом осталась жива. Ранее Матильда посещала русскую школу «Гармония» в пригороде Сиднея Белвью-Хилл.

Эта история стала одним из самых пронзительных эпизодов сиднейской трагедии. Семья, переехавшая в Австралию в поисках спокойной жизни, столкнулась с немыслимым насилием. Помимо Матильды, среди погибших также оказался пожилой русскоговорящий мужчина, переживший холокост, который в момент атаки закрыл собой собственную жену. Еще одной пострадавшей стала россиянка, получившая огнестрельное ранение в руку.

«Они прожили вместе 50 лет. Ей удалось спастись, пули попали в мужа. Лариса в большом потрясении. Александр маленьким выжил в холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии. Он закрыл ее собой от бандитов с винтовками», — цитирует собеседника Telegram-канал RT.

Напомним, накануне на пляже Бонди в Сиднее несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу во время празднования Хануки. Погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети и полицейские. Почти 30 получили ранения. Местные власти считают, что теракт был направлен против австралийских евреев. Самих стрелков задержали, их ждет суд.

