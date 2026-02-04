Logo

Свежая навага на прилавках Южно-Сахалинска: где купить и сколько стоит

АСТВ.ру: на прилавках Южно-Сахалинска продают свежую навагу от 80 рублей за кг

Общество

В Южно-Сахалинске продолжается продажа свежей наваги. По информации городской администрации, сегодня рыбу реализуют более чем на десяти торговых точках. Стоимость килограмма варьируется от 80 до 100 рублей в зависимости от размера и места продажи, пишет АСТВ.ру.

Свежую навагу по цене 100 руб/кг предлагают сразу несколько торговых точек сети и уличной торговли:

Магазины «Море рыбы»:

  • пр. Коммунистический, 19 — с 11:00;
  • пр. Мира, 280В (ТЦ «Рай») — с 11:00;
  • пр. Мира, 229/5 — с 11:00;
  • пр. Мира, 19 — с 11:00;

Уличные точки:

  • б-р Анкудинова, 17 (у ТЦ «Луч») — с 11:00 до 13:00;
  • б-р Анкудинова, 15а/1 — с 11:00;
  • ул. Пограничная, 26 — с 11:00;
  • р-н Луговое, ул. Дружбы, 56 — с 11:00.

Для покупателей, ищущих более бюджетный вариант, доступна мелкая навага по 80 руб/кг, а также рыба по цене 100 руб/кг:

  • ул. Комсомольская, 241/1 (у ТЦ «Аист») — с 12:00.

Навагу по 95 руб/кг можно приобрести:

  • ул. Сахалинская, 85а (район ТРЦ «Мегаберезка») — с 09:00.

Для тех, кто планирует рыбные покупки с запасом, работает торговая точка с расширенным ассортиментом:

  • п/р Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда») — с 10:00;
    • навага — 100 руб/кг;
    • сельдь — 92 руб/кг.

