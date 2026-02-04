Свежая навага на прилавках Южно-Сахалинска: где купить и сколько стоит

В Южно-Сахалинске продолжается продажа свежей наваги. По информации городской администрации, сегодня рыбу реализуют более чем на десяти торговых точках. Стоимость килограмма варьируется от 80 до 100 рублей в зависимости от размера и места продажи, пишет АСТВ.ру.