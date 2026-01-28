Священник без разрешения: в единственной англиканской церкви Москвы отменили службы

Единственная в Москве англиканская церковь святого Андрея временно приостановила богослужения из-за внутреннего конфликта. Староста общины Патриция Шимчак заявила, что причиной стал отказ настоятеля — гражданина Индии соблюдать российские законы о труде. Об этом пишет РБК.

Как пояснила Шимчак, настоятель Арун Джон прибыл по гуманитарной визе, но отказался оформлять разрешение на работу и трудовой договор в соответствии с российским законодательством, а также сдавать экзамен по русскому языку. После этого община прекратила с ним сотрудничество, но священник, находясь за границей, начал, по ее словам, кампанию по дестабилизации. Конфликт усугубился давлением со стороны Европейской епархии Церкви Англии в Брюсселе, которая, по утверждению старосты, разозлена отказом принять священнослужителя, не желающего соблюдать Трудовой кодекс России.

Церковь официально объявила, что службы отменены на несколько недель из-за отсутствия лиц, имеющих законное право их проводить, и подчеркнула, что европейская епархия не имеет полномочий управлять российской религиозной организацией. Ситуация стала ярким примером того, как вопросы легализации трудовой деятельности иностранных религиозных деятелей пересекаются с внутренней жизнью общин и церковной дипломатией.

