Священник Ильяшенко: Церковь не запрещает разнообразие цветных красок для яиц на Пасху

Пасха является одним из наиболее значимых праздников в Русской православной церкви. В течение многих столетий в нашей стране существовала традиция красить яйца в красный цвет, это символизирует кровь Христа и его страдания. Тем не менее сегодня многие предпочитают красить яйца в различные цвета и необычными методами. Священник Александр Ильяшенко пояснил, не считается ли это нарушением церковных правил. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, есть строгие церковные правила, касающиеся вероучения и предписаний о поведении православных христиан, а есть традиции, не имеющие такого большого значения. В связи с этим жители нашей страны могут самостоятельно выбрать, в какой цвет им красить яйца на Пасху. Церковь не запрещает это разнообразие.

Священник добавил, что выпекать куличи с различными начинками также не запрещено церковными законами. Тем не менее тогда не следует называть такую выпечку пасхальной.

Ранее эксперт Голубева назвала причину снижения стоимости яиц перед Пасхой.