Священник Иванов посоветовал россиянам читать молитву о лишении зарплаты
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Протоиерей Кирилл Иванов, представитель Русской Православной Церкви, обратился к россиянам с призывом молиться Богу о лишении зарплаты. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Таким образом, люди будут отвлечены от страшного деяния – абортов, считает протоиерей
«Господи, отними от нас зарплаты, пошли нам больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать детей в утробе материнской», — процитировал священник текст молитвы.
Представители РПЦ пока никак не прокомментировали данное заявление.
Ранее сообщалось о том, что Священный синод снял с должности руководителя Будапештско-Венгерской епархии.