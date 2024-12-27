Священный синод снял с должности руководителя Будапештско-Венгерской епархии

Митрополит Иларион был отстранен от руководства Будапештско-Венгерской епархией и отправлен «на покой». Сообщение об этом появилось на сайте Русской православной церкви.

Ранее появлялись сведения, что митрополита Илариона обвинили в сексуальных домогательствах. После этого была создана комиссия, которая должна была изучить всю ситуацию в Будапештско-Венгерской епархии. Итогом ее работы стало отстранение священнослужителя от должности.

«Обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», — указано на сайте.

Сам митрополит освобожден от управления епархией и «почислен на покой».

Ранее сообщалось, что руководство РПЦ попросило президента Путина причислить священников, которые выполняют свои обязанности в зоне спецоперации, к военным. Российский лидер поддержал данную инициативу.