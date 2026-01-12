Священник Кирилл Марковский поздравил осужденных в ИК-5 и МВК с Рождеством

Председатель Синодального отдела по тюремному служению священник Кирилл Марковский поздравил осужденных, которые содержатся в ИК-5 и МВК ГУФСИН России по Московской области, с Рождеством.

Мероприятие стартовало в храме иконы Божией Матери «Споручница грешных», который находится на территории колонии. Здесь была совершена Божественная литургия. При этом песнопения исполнялись женщинами, которые отбывают наказание в ИК.

После этого отец Кирилл обратился к присутствующим с пастырским словом и поздравил всех с Рождеством. Затем была проведена беседа с осужденными. Кроме того, женщинам рассказали о возможности получения бесплатного духовного образования по основам православия. В завершение встречи женщинам вручили рождественский подарок — печатный пряник.

В этот же день делегация Синодального отдела по тюремному служению и ГУФСИН РФ по Подмосковью посетила Можайскую воспитательную колонию. Отец Кирилл провел встречу с воспитанницами учреждения, поздравил их с Рождеством и вручил каждой печатный пряник.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил всех жителей с Рождеством.