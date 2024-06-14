Священник месяцами насиловал несовершеннолетнюю во время «сеансов экзорцизма»

В индийском Уттар-Прадеш поймали священника, который месяцами насиловал 17-летнюю девушку, объясняя это ритуалом изгонения демонов. Об этом сообщает The Times of India.

Семья жертвы насилия — мусульмане. Регулярно они посещали мечеть и следовали традициям. Однако в один из таких визитов им неожиданно сообщили, что девочка якобы одержима демонами и их нужно изгонять. Испуганные родители согласились отдать подростка на ритуал и доверились священнику.

На протяжении более полугода священник навещал семью. У них под носом он насиловал 17-летнюю «одержимую». Мужчина убедил брата девушки, что ему нужно нападать на сестру. Затем служитель сам это делал и воплощал в жизнь свои страшные интимные фантазии.

31 мая правда о ритуалах вскрылась: подросток попала в больницу. От врачей семья узнала, что индианка беременна. Ей стало невероятно плохо из-за болей, которые провоцировали преждевременные роды.

Священника задержали, его ожидает наказание. Также обвинили в домогательствах брата девушки.

Ранее сообщалось, что около 700 тысяч рублей школьник из Ставрополья перевел одноклассникам, чтобы они не насиловали его семью.