Священник напомнил верующим, что рай нельзя купить щедрыми взносами

Священник Русской православной церкви Павел Корчагин заявил, что уплата десятины не гарантирует попадания в рай. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает « Лента.ру ».

По словам Корчагина, пожертвования и взносы не могут заменить искреннюю веру и участие в таинствах. Настоятель отметил, что путь к спасению лежит через добрые дела, молитву и причащение.

Ранее в сети распространился фрагмент проповеди священника РПЦ Сергея Кульпинова, который предложил ввести для верующих десятину — ежегодный взнос в размере 10% дохода на нужды храмов. После этого заявление вызвало широкий общественный отклик.

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе уточнил, что уплата десятины в РПЦ не является обязательной. Он подчеркнул, что пожертвования носят добровольный характер, а храмы существуют в основном за счет поддержки прихожан.

Корчагин напомнил, что духовная жизнь не измеряется материальными суммами. По его словам, вера — это не финансовая транзакция, а путь сердца.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали россиян регулярно молиться за власть и начальников.