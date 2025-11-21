Священник назвал святых, к которым можно обращаться при профессиональном выгорании

Священник Русской православной церкви Владислав Береговой рекомендовал верующим определенные молитвы для преодоления профессионального выгорания. В частности, предложено обращаться к Пресвятой Богородице перед иконами «Умягчение злых сердец» и «Семистрельная», пишет «Life.ru» .

Священнослужитель отметил возможность молиться святителю Николаю Чудотворцу о терпении и Иоанну Кронштадтскому об укреплении духа. При унынии рекомендовано обращение к Ангелу Хранителю, а для помощи в работе — к Иисусу Христу.

Береговой указал на практику выбора святых покровителей согласно профессии. Например, бухгалтерам предложено молиться апостолу Матфею, а медицинским работникам — святителю Луке Крымскому.

Священник подчеркнул, что молитва должна быть направлена на обретение смирения и любви к труду, а не на устранение всех жизненных трудностей.

