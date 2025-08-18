Священник назвал возможные способы борьбы государства с супружескими изменами

В эфире авторской программы на радио Sputnik священник Павел Островский выступил с необычной инициативой. По его мнению, государству следует активнее бороться с супружескими изменами, в том числе с помощью существенных финансовых санкций.

Островский убежден, что простого осуждения измен в обществе недостаточно. Для реального воздействия необходимо формирование мощного общественного движения, которое создаст устойчивое негативное отношение к неверности. Однако главным инструментом воздействия священник видит именно финансовые меры. По его словам, штраф за измену должен составлять не менее миллиона рублей, чтобы быть по-настоящему действенным.

Священник поясняет свою позицию: скромные штрафы создают лишь видимость борьбы, тогда как серьезные финансовые санкции действительно могут остановить потенциальных изменников. Миллионный штраф, по мнению Островского, станет весомым аргументом для сохранения супружеской верности.

Ранее сообщалось, что в России предложено ввести штрафы за супружеские измены.