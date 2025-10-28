Священник назвал «зашкваром» отказ от храма из-за машин духовенства

Настоятель Покровской церкви в селе Рыбачье Игорь Сильченков раскритиковал прихожан, которые отказываются посещать храм, ссылаясь на автомобили духовенства. В своей проповеди священник назвал подобную позицию «постыдной» и недостойной христианина, сообщает Южный Федеральный .

По словам иерея, в эпоху открытой информации и проповедей каждый человек знает, зачем нужен храм и таинства. Поэтому, считает он, оправдывать отказ от участия в богослужениях внешними причинами — нечестно.

«Лгать, что в храм не хожу из-за автомобиля священника — просто постыдно. Как говорят, зашквар. Ниже всякого достоинства», — подчеркнул отец Игорь в своем обращении к прихожанам.

Он также добавил, что истинная причина такого поведения часто кроется не в раздражении к священникам, а в духовной слабости. Высказывание священника вызвало активное обсуждение в сети. Пользователи разделились во мнениях: одни поддержали его прямоту, другие посчитали слова чересчур резкими.

