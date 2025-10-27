Священник объяснил, почему крестить ребенка ради защиты от сглаза — ошибка
Кипшидзе: вера не должна превращаться в магию и суеверие при крещении
Фото: [Фото: istockphoto.com/Radist]
Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал популярное среди россиян убеждение, что крещение может защитить ребенка от сглаза. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что такое понимание искажает смысл церковного Таинства.
По его словам, крещение — это духовное рождение человека, а не магический ритуал. Кипшидзе подчеркнул, что вера не должна подменяться суевериями. Молитва о крещеном ребенке, по словам представителя РПЦ, имеет особую силу, но не потому, что она служит защитой от сглаза, а потому, что выражает связь семьи с Богом.
Он также выразил сомнение в стремлении россиян активно демонстрировать личную жизнь в социальных сетях, включая фотографии детей. Священнослужитель напомнил, что даже законодательство защищает частную жизнь и семейную тайну, но многие добровольно лишают себя этого права.
