Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал популярное среди россиян убеждение, что крещение может защитить ребенка от сглаза. В беседе с « Газетой.Ru » он отметил, что такое понимание искажает смысл церковного Таинства.

По его словам, крещение — это духовное рождение человека, а не магический ритуал. Кипшидзе подчеркнул, что вера не должна подменяться суевериями. Молитва о крещеном ребенке, по словам представителя РПЦ, имеет особую силу, но не потому, что она служит защитой от сглаза, а потому, что выражает связь семьи с Богом.

Он также выразил сомнение в стремлении россиян активно демонстрировать личную жизнь в социальных сетях, включая фотографии детей. Священнослужитель напомнил, что даже законодательство защищает частную жизнь и семейную тайну, но многие добровольно лишают себя этого права.

