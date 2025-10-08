Священник обвинил женщин в преступлениях мужчин

Мужчины часто идут на противоправные действия из-за непомерных материальных запросов женщин. Об этом во время своей проведи заявил протоиерей Михаил Швалагин, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Священнослужитель охарактеризовал женщину как источник зла и возложил на нее ответственность за ошибки мужчин.

«Она хочет жить как королева, а муж там уже из последних сил. Я просто вижу, сколько историй всяких есть. Одна работа, вторая, третья. Он просто надломится — и все. Надорвется и не будет больше мужика», — подчеркнул Швалагин.

Высказывания российских священников не раз попадают в поле зрения СМИ и телеграм-каналов. Часто в Сети появляются скандальные высказывания протоиерея Андрея Ткачева.

Так, например, в конце августа священнослужитель упрекнул россиян в жадности и занятости «ненужными вопросами».

В июле протоиерей Ткачев шокировал россиян поздравлением с Днем семьи, любви и верности, назвав женщин дохлыми и трусливыми бабами за нежелание рожать.