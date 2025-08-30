Священник РПЦ раскритиковал россиян за жадность и занятость «ненужными вопросами»
Протоиерей Ткачев назвал современных россиян ленивыми и вечно недовольными
Фото: [freepik.com]
Протоиерей РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев резко раскритиковал современных россиян. Видеозапись с его выступлением опубликовал телеграм-канал «Москва Live».
По словам священнослужителя, многие представители российского общества отличаются ленью, жадностью и постоянным недовольством своей жизнью.
«Люди стали ленивые, кислые, жадные, денег вечно мало и вечно решают какие-то ненужные вопросы. Ненужными вопросами занимаются люди, пока не умрут. Потом умрут и поймут, да я занимался непонятно чем. А можно я вернусь и теперь все исправлю? Нет, нельзя», — заявил Ткачев.
Ткачев убежден, что людям необходимо пересмотреть свои жизненные приоритеты, прекратить бесплодные жалобы и начать активно действовать для достижения реальных целей.
Протоиерей Ткачев не раз становится объектом внимание СМИ из-за своих громких и скандальных высказываний. Так, например, недавно он назвал женщин «дохлыми и трусливыми бабами» за нежелание рожать.
Священнослужитель также заявлял, что современные женщины стали «испорченными» из-за развития цивилизации.