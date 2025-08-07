Священник опроверг слухи о четвертом пророчестве Фатимы

Спекуляции вокруг так называемого «четвертого пророчества Фатимы» не имеют под собой оснований, подчеркнул священнослужитель из Ярославля Сергий Иванов. Он напомнил, что официальная католическая церковь признает лишь три откровения, датируемые 1917 годом, передает ИА «Кулик».

Начало фатимским событиям было положено 13 мая 1917 года в Португалии, когда трое детей, Лусия, Жасинта и Франсишку, заявили о явлении им Девы Марии. Впоследствии Лусия, принявшая монашеский постриг, передала три пророческих текста.

Первые два пророчества касались описания ада, опасности новой мировой войны и судьбы России. Третье пророчество, обнародованное лишь в 2000 году, содержало описание бедствий, постигших церковь, и покушения на главу католической церкви.

Однако некоторые верующие придерживаются мнения, что Ватикан не раскрыл всю информацию. Именно в этом контексте появились разговоры о «четвертом пророчестве», которое, по слухам, скрывают из-за его сенсационного содержания.

По мнению отца Сергия, подобные предположения возникают в периоды мировой нестабильности, объясняя это тем, что в неспокойные времена люди чаще ищут ответы и предсказания в пророчествах.

Священник допустил, что даже при наличии дополнительного пророческого текста, Ватикан мог бы воздержаться от его публикации, чтобы не вызвать панику. Он подчеркнул необходимость осторожного отношения к пророчествам, так как они затрагивают деликатные темы и подвержены неверному толкованию.

Ранее сообщалось, что монах Киприан рассказал о правилах духовной поддержки бойцов СВО.