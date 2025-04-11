Священник Островский: на территории храма должен соблюдаться запрет на торговлю

По словам священника Павла Островского, ряд правил, которые приняты Вселенским собором, уже не используются, так как изменилась жизнь и они устарели. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что тем не менее запрет на торговлю на территории храма должен соблюдаться, однако он нарушается. К тому же церкви необходимо реагировать на критику в указанном вопросе.

По мнению священнослужителя, люди, даже не входящие в церковь, весьма нередко высказывают свои справедливые претензии по поводу торговли в храмах.

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