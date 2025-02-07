Священник Островский оценил предложение сделать Пасху и Троицу выходными днями

По словам священника Павла Островского, в нашей стране достаточно выходных дней, в связи с чем делать нерабочими дни после Пасхи и Троицы не имеет смысла. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что и без того Пасха и Троица являются воскресными днями, поэтому делать выходным понедельник смысла нет.

По мнению священнослужителя, делать выходной для того, чтобы люди уехали на дачу и напились, не имеет ничего общего с церковными праздниками.

Ранее сообщалось, что в Крыму установили четыре выходных из-за религиозных праздников.