В Крыму установили четыре выходных из-за религиозных праздников

В Крыму в 2025 году установлены четыре дополнительных праздничных дня, помимо тех, что введены на федеральном уровне. Все они связаны с религиозными праздниками. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Владимир Аксенов.

Аксенов сообщил, что на протяжении 2025 года в Крыму будут отмечать дополнительных четыре праздника, которые объявлены нерабочими днями.

«31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», — перечислил он все дополнительные нерабочие дни.

Указ по этому поводу уже вышел, он опубликован на сайте крымского правительства.

Ранее сообщалось о выводе ученых по поводу дополнительного сна в выходные дни. По их утверждению, такая практика положительно сказывается на здоровье человека. Она способствует замедлению процессов старения и снижает риск развития различных заболеваний, в том числе деменции.