Священник Островский пояснил бессмысленность идеи круглосуточной работы храмов

В нижней палате парламента предложили создать в нашей стране сеть круглосуточных храмов, где жители РФ могли бы находить утешение. По словам священника Павла Островского, в такой идее нет никакого смысла, поскольку церкви и без того открыты с раннего утра до позднего вечера. Об этом сообщает Life.ru.