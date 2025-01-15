Священник Островский пояснил бессмысленность идеи круглосуточной работы храмов
Священник считает, что круглосуточная работа храмов является бессмысленной
Фото: [Медиасток.рф]
В нижней палате парламента предложили создать в нашей стране сеть круглосуточных храмов, где жители РФ могли бы находить утешение. По словам священника Павла Островского, в такой идее нет никакого смысла, поскольку церкви и без того открыты с раннего утра до позднего вечера. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что это даст широкую возможность ночевать в храмах пьяницам.
По мнению священника, парламентариям следует заниматься своим делом, улучшать жизнь общества, а не придумывать какие-либо безумные идеи.
Ранее священник Иванов посоветовал россиянам читать молитву о лишении зарплаты.