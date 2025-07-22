Священник оценил идею Стерлигова о покупке гробов заранее

Бизнесмен Герман Стерлигов, прославившийся торговлей элитным сыром, в недавнем разговоре сообщил, что в его жилище находятся два гроба, которые он заготовил для себя. Протоиерей РПЦ Александр Ильяшенко в беседе с изданием «Постньюс» высказал свое мнение касательно приемлемости подобных действий.

По словам священника, для верующего человека нет ничего предосудительного в том, чтобы заранее позаботиться о своем гробе, поскольку многие монахи держали домовину в келье, чтобы помнить о бренности бытия. Однако условия жизни обычного человека в миру сильно отличаются от уклада жизни в монастыре.

Ильяшенко с иронией отметил, что далеко не у каждого жителя России имеются апартаменты, позволяющие беспроблемно разместить гробы.

В ходе интервью Стерлигов также заявил о необходимости заблаговременной подготовки гробов для всех верующих, подчеркнув, что они должны быть скромными и лишенными излишеств.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отвергли идею религиозного преподавания в школах.