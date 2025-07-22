В Госдуме отвергли идею религиозного преподавания в школах

Депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с изданием «Абзац» выразила несогласие с предложением о привлечении священнослужителей и церковных представителей к преподаванию предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в школах. Она считает недопустимым объединение светского образования с религиозным.

По мнению Драпеко, квалификация священников может существенно различаться. Она подчеркнула, что духовно-нравственное воспитание не сводится к религиозному, а скорее связано с историей, включая историю традиционных религий, таких как ислам, буддизм и иудаизм.

Депутат считает религиоведение полезным предметом, способствующим углублению понимания цивилизационной духовной основы у подрастающего поколения. Однако она твердо выступает против интеграции светского и религиозного образования.

Недавно с такой инициативой выступил Игорь Мирошниченко — заместитель главы Союза православных хоругвеносцев. Он утверждал, что участие священников и других православных деятелей положительно скажется на духовном и нравственном формировании школьников, а также позволит им изучить историю Церкви и христианские догматы.

Ранее священник Островский признался, что считает дискредитацией традиционных ценностей.