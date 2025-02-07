Священник Постернак дал оценку идее восстановления храмов сбежавшими гражданами РФ

По словам священнослужителя Андрея Постернака, у идеи о том, что уехавшие из России соотечественники могут искупить грехи реставрацией церквей, имеются две проблемы. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что одна из них связана с высказываниями, противоречащими российскому законодательству и правовой практике.

По мнению священника, это не вопрос каких-то частных договоренностей, а вопрос судебного разбирательства. Кроме того, если человек не нарушал никаких законов, а имеются к нему вопросы какого-либо нравственного порядка, то это опять же зависит от его внутреннего устроения.

Он добавил, что люди, желающие потрудиться на благо родной страны, должны сами об этом заявить, при этом помощь может быть представлена различными средствами и в разных условиях. Тем не менее человеку, уехавшему из нашей страны после начала спецоперации и не совершавшему никаких противоправных действий, следует дать шанс.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении из села Борки Курской области заминировали двери храма.