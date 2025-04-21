Священник призвал православных христиан делиться добротой и милосердием в Светлую седмицу
Священник рассказал, как нужно себя вести в первую неделю после Пасхи
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В понедельник, 21 апреля, православные христиане будут встречать Светлую седмицу — первую пасхальную неделю.
В этот период верующим следует делиться со своими близкими добротой и милосердием, рассказал настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
Так, будет правильным проявить заботу о людях, находящихся в трудной ситуации, пояснил он. Священник привел в пример патриарха Кирилла, который в пасхальную неделю посещает больницы, встречается с детьми.
Завершится светлая Седмица в субботу после вечернего богослужения, когда закрываются царские врата.
В конце первой пасхальной недели прихожанам раздадут артос. Это особый пасхальный хлеб, заключил собеседник.
Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл пожелал россиянам мира и благополучия.