Священник призвал запретить внедрение чипов в мозг человека
Священник предупредил об опасном влиянии чипов на сознание человека
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Член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ священник Владимир Духович выступил против внедрения чипов в мозг человека.
Свою позицию он объяснил тем, что это будет влиять на сознание человека и в результате может привести к непредсказуемым и «страшным последствиям», в частности, порабощению свободной воли человека, дарованной Богом. В связи с опасным влиянием на сознание такие технологии нужно запретить, подчеркнул он. Слова священника передает РИА Новости.
Напомним, что газета Guardian сообщила о том, что в Великобритании под руководством Национальной службы здравоохранения (NHS) протестируют имплантируемый под череп ультразвуковой нейрокомпьютерный интерфейс.
Разработчики утверждают, что НКИ напрямую изменяет активность мозга с помощью ультразвука, он поможет «повысить настроение пациентов».
Врачи надеются, что в будущем эта технология позволит не только избавлять людей от депрессии, но и от зависимостей, обсессивно-компульсивных расстройств и эпилепсии.
Ранее сообщалось о том, что США утвердили новые ограничения на распространение технологий в сфере ИИ.