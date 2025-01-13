США утвердили новые ограничения на распространение технологий в сфере ИИ

Администрация Джо Байдена утвердила новые ограничения в сфере поставок за рубеж произведенных в стране технологий и полупроводников в сфере ИИ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные от пресс-службы Белого дома.

Причинами новых ограничений стало то, что ИИ быстрыми темпами становится ключевым фактором в экономической мощи и безопасности, и, соответственно, никакие противники США не должны злоупотреблять продвинутыми технологиями. Именно в этих целях и планируется не допускать попадания технологий ИИ в руки злоумышленников.

Таким образом, США будут поставлять технологии и полупроводники в 18 стран, среди которых партнеры и союзники. В отношении других стран, которые «вызывают беспокойство в США» вводятся определенные ограничения, например, на передачу мощных моделей ИИ и поставки продвинутых чипов.

Напомним, что детей обучат безопасности в сфере ИИ.