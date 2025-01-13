США утвердили новые ограничения на распространение технологий в сфере ИИ
Белый дом: вводятся новые ограничения на распространение технологий в ИИ
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Администрация Джо Байдена утвердила новые ограничения в сфере поставок за рубеж произведенных в стране технологий и полупроводников в сфере ИИ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные от пресс-службы Белого дома.
Причинами новых ограничений стало то, что ИИ быстрыми темпами становится ключевым фактором в экономической мощи и безопасности, и, соответственно, никакие противники США не должны злоупотреблять продвинутыми технологиями. Именно в этих целях и планируется не допускать попадания технологий ИИ в руки злоумышленников.
Таким образом, США будут поставлять технологии и полупроводники в 18 стран, среди которых партнеры и союзники. В отношении других стран, которые «вызывают беспокойство в США» вводятся определенные ограничения, например, на передачу мощных моделей ИИ и поставки продвинутых чипов.
Напомним, что детей обучат безопасности в сфере ИИ.