«У каждого чуда – свой адресат»: священник объяснил спасение икон от наводнения в Орске

Священнослужители затопленного в Орске Покровского храма смогли сохранить иконы и дореволюционные книги. Некоторые из них совсем не пострадали от воды.

О чудесных случаях спасения храмов и святынь при катаклизмах рассказал настоятель Свято-Никольского храма Мосальска Калужской области священник Владислав Береговой.

«Истории христианской Церкви превышает 2 тыс. лет, за это время бывало всякое. Иногда православны храмы разрушались от землетрясений, наводнений, от рук людей. Но известны и примеры спасения во время различных бедствий», — заявил иерей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С одной из таких историй связан важный православный праздник, установленный в память о чуде Святого Архистратига Михаила в Хонех.

«Враги хотели разрушить храм, устроив искусственное наводнение, но Архангел Михаил явился и спас церковь», — пояснил священнослужитель.

По словам отца Владислава, бывают ситуации, когда, например, во время пожара сгорает все, кроме икон.

«Когда совершается чудо, на людей это действует по-разному, в зависимости от их веры, отношений с Богом и окружающими. Господь знает, как исправить жизнь, укрепить веру каждого человека. У любого чуда есть свой адресат», — подчеркнул иерей.

Правил или схем здесь не существует, добавил священнослужитель.

«Мы можем лишь догадываться, для чего был спасен, к примеру, тот или иной храм. В любом случае, такие возможности нужно обращать на пользу для своей души», — подытожил отец Владислав.

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