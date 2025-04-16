Священник рассказал о недопустимой форме пасхального кулича

Изготовление куличей в форме храма не является грехом, но это излишество, от которого лучше отказаться, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов.

По его мнению, чрезмерные инициативы в области формы обычно возникают для компенсации смыслового дефицита. Не стоит увлекаться изяществом формы, чтобы потом не испытывать кризиса, сказал священник.

Он призвал россиян помнить об истоках традиций, заботиться о том, чтобы внутреннее наполнение имело главенствующую роль.

Есть кулич нужно с воспоминанием о Христе, с чувством благодарности за освобождение нас от греха и смерти, заключил собеседник издания.

Ранее депутат Слуцкий призвал разобраться с возросшей стоимостью пасхальных продуктов.