Священник разрешил мастурбацию для избежания тюрьмы за изнасилование

Игорь Сильченков, священнослужитель, высказался в своем видеоблоге на YouTube относительно заявлений медиков о возможной взаимосвязи некоторых заболеваний и отсутствия сексуальной активности.

Священник отметил, что подобные заключения часто не имеют под собой прочной исследовательской базы и носят предположительный характер. В качестве аргумента он указал на монашеский образ жизни, где мужчины долгие годы практикуют воздержание, но не сталкиваются с «мужскими болезнями».

Сильченков акцентировал внимание на том, что мастурбация, совершаемая с целью получения удовольствия или для поддержания здоровья, является греховным деянием.

Вместе с тем, он допустил возможность ее совершения в исключительных ситуациях, таких как «при необходимости сдать анализы» или в ходе «судебной экспертизы, если человеку грозит срок по делу об изнасиловании». При этом священник подчеркнул, что подобные действия должны совершаться «без страсти» и только при наличии «благословения духовника».

