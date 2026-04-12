Священник развеял миф о святости скорлупы пасхальных яиц

После пасхального застолья у многих верующих возникает вопрос: куда девать скорлупу от освященных яиц и крошки от кулича? Считаются ли эти остатки святыней, требующей особого обращения? Ответ на этот вопрос дал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости .

По словам представителя церкви, никакого священного статуса у скорлупы и крошек нет. Их можно без опасений отправлять в мусорное ведро. Батюшка пояснил, что сам обряд освящения пасхальных продуктов не превращает их в самостоятельную святыню. Это распространенное заблуждение, которое священник поспешил развеять.

«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор», — отметил он.

Пасхальные яйца и куличи не становятся объектами религиозного почитания в отличие от святой воды, просфоры или артоса (особого пасхального хлеба, который освящается в первую ночь Пасхи).

Напомним, в 2026 году православные христиане в России отмечают Пасху 12 апреля. Теперь же, когда праздничные дни позади, верующие могут спокойно навести порядок, не опасаясь выбросить «святыню» вместе с обычным мусором.

