Священник развеял миф о связи души усопших с зеркалами в доме

Издание REGIONS выяснило , нужно ли придерживаться некоторых традиций при смерти родственников, например закрывать зеркала. Разъяснения по этому и другим вопросам дал священник Андрей Смирнов из Елисаветинского храма Красногорска.

Традиция закрывать зеркала тканью после смерти человека, по словам священника, является суеверием, не имеющим отношения к христианской вере. Андрей Смирнов отметил, что этот обычай, распространенный во многих семьях, основан на народных приметах о зеркалах как порталах в другие миры, но противоречит церковной позиции.

Отец Андрей также подчеркнул, что достоверное происхождение традиции неизвестно — некоторые эксперты связывают ее с иудейскими правилами траура, другие видят влияние оккультных течений.

Священник объяснил, что исторически зеркала закрывали, когда тело покойного находилось в доме несколько дней, чтобы «душа не потерялась в зеркальных просторах». В современных условиях, когда тело сразу передают в морг, практика потеряла актуальность даже с точки зрения самих суеверий. Вместо следования устаревшим обычаям отец Андрей рекомендует сосредоточиться на молитве — читать Псалтирь в течение 40 дней после кончины, совершать поминовения в храме и творить добрые дела во имя усопшего.

