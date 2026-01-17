Священник РПЦ назвал крещенские купания мощным инструментом для привлечения людей к вере

«Раз купания происходят на праздник Крещения Господня, значит, они имеют отношение к празднику Крещения. Это, конечно, не церковный обряд. Это не таинство. Там не происходит каких-то мистических событий. Поэтому не стоит приравнивать его к тому, что происходит в церкви. Это замечательная народная традиция. Одна из немногих, в которой принимают участие люди, даже достаточно далекие от церкви», — отметил священнослужитель.

По его словам, именно массовый характер этого действа делает его важным для церкви.

«Мне кажется, что крещенские купания обладают очень большим миссионерским потенциалом», — заявил протоиерей.

Первозванский также опроверг мнение некоторых коллег о том, что окунания в прорубь не имеют отношения к празднику.

«Еще как имеют. Дело в том, что полагается в этот день крестный ход на иордань так называемую, на воды для освещения. В России как раз это получается проруби, в которых впоследствии люди окунаются. Сейчас у нас многие люди, которые в храм не ходят, хотя бы таким образом приобщаются к нашим церковным и народным традициям», — заключил священник.

Ранее врачи запретили онкобольным окунаться в прорубь на Крещение.